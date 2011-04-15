Медведи по доллару помогают рублю

После вчерашнего отката от максимумов конца октября российская валюта возобновила подъем при поддержке стабильно высокой нефти. Но главным драйвером укрепления рубля служат масштабные распродажи доллара по всему спектру международного рынка форекс.

В пользу дальнейшей ликвидации длинных позиций по «американцу» сейчас играет сразу несколько факторов. Это и перепозиционирование участников рынка перед вступлением в 2018 год, и вера инвесторов в грядущее ужесточение монетарной политики ключевых мировых Центробанков, и сомнения трейдеров в эффективности налоговой реформы Трампа.

Так, динамика доллара вкупе с оптимизмом в сырьевом сегменте, недавно подпитанным перебоями поставок в Ливии, позволяет нашей валюте удерживаться на высоких позициях. Если до конца последней в этом году торговой недели настроения по доллару не улучшатся, рубль завершит год на мажорной ноте, даже если не решится на рывок к новым максимумам.

Однако в более долгосрочной перспективе позиции российской валюты могут подорвать спекуляции на тему расширения американских санкций, и эти опасения могут усилиться уже в январе. Так что на любых негативных сигналах из Вашингтона участники рынка, вероятно, будут фиксировать прибыль, причем выход из длинных позиций может носить весьма агрессивный характер.







Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"















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