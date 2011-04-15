У рубля почти нет шансов

Министр финансов России Антон Силуанов накануне заявил, что объем скупки валюты для пополнения резервов в 2018 году увеличиться в 3-4 раза. При цене нефти в 60 долларов на валютной интервенции будет направлена 2,8 триллиона рублей, что в 3,5 раза больше чем в текущем году. К спекуляциям Минфина на российском валютном рынке добавится еще и Пенсионный Фонд Норвегии, который заявил о ликвидации всех своих вложений в российские активы. Хочется уточнить, что фонд является крупнейшим зарубежным инвестором в рубль и российский госдолг. На его балансе находятся облигации федерального займа на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов. Распродажа такого пакета облигаций может привести к очень серьезному обвалу на российском рынке.

На этом фоне курс доллара находиться на отметке 57 рублей 70 копеек. Евро торгуется на уровне 68 рублей 75 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2100 пунктов. Котировки нефти марки Brent по-прежнему держаться выше отметки 66 долларов за баррель. Биткоин обвалился после заявлений южнокорейских регуляторов до 14400 долларов.

Власти Южной Кореи заявили о намерении бороться со спекуляциями криптовалютой. Рассматриваются варианты вплоть до закрытия бирж. Подобные заявления сильно ударили по курсу самой популярной криптовалюты.

Вероятнее всего за предстоящие два дня на российском валютном рынке мы не увидим каких-либо существенных движений. Сейчас все активно готовятся к праздникам, плюс отсутствие активности на зарубежных площадках снижает волатильность российского рынка. Скорее всего, год мы завершим, где-то вблизи текущих уровней, как по курсу доллара, так и по курсу евро. Хочется подчеркнуть, что рисков для российского рубля сейчас достаточно много. Причем эти риски являются потенциальными и пока еще не реализовавшимися. Речь здесь идет об американских санкциях против российского госдолга, о выходе Норвежского пенсионного фонда и об увеличение скупки валюты со стороны Минфина Российской Федерации. Помимо этого еще одним риском для рубля в первом квартале в 2018 году может стать коррекция на нефтяном рынке. Так что вполне вероятно, что аномальное укрепление российского рубля во второй половине декабря 2017 года в скором времени завершиться и нас ждет расплата за это укрепление уже впервые месяцы 2018 года.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"







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