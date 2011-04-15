Рубль может остановиться

Поддавшись негативным настроениям на европейских фондовых площадках, российские индексы снова оказались в зоне отрицательных значений после неудачных попыток роста. Накануне бенчмарки умеренно укрепились, но из-за валютного фактора и внешнего фона не смогли развить бычий импульс. Кроме того, под конец последней в уходящем году рабочей недели игроков на рынке заметно поубавилось, а многие оставшиеся инвесторы предпочитают фиксировать прибыль.

Рубль тем временем снова укрепляется после вчерашней фиксации прибыли. Доллар снова коснулся более чем 2-месячного минимума на 57,34 руб., но ниже пойти не отважился. Несмотря на высокие позиции российской валюты, потенциал ее дальнейшего роста видится ограниченным. Единственный сценарий, при котором рубль может рвануть к новым вершинам в краткосрочной перспективе – мощная волна покупок Brent на выходе безупречного отчета Минэнерго.

Американский институт нефти опубликовал неоднозначные данные, отразившие сокращение запасов сырой нефти сразу на 6 млн баррелей и при этом увеличение запасов бензина более чем на 3 млн баррелей. Если официальные цифры ведомства подтвердят такую картину, у Brent не будет шансов на развитие импульса. Более того, если угроза снова увидеть рост добычи – в этом случае котировки рискуют откатиться под 66, что способно помочь доллару отыграть часть потерь в паре с рублем.

На международном рынке американская валюта находится под мощным давлением – перед окончанием года многие игроки решили избавиться от доллара, что говорит о не слишком оптимистичных ожиданиях в отношении монетарной и экономической политики Штатов.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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