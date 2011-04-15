Банк России рублю не помеха

Сырьевое ралли вкупе со слабым долларом позволило рублю возобновить укрепление после кратковременной коррекции. Российская валюта снова отправила доллар к отметке 57,34 руб., откуда к закрытию пара слегка откатилась в район 57,50 руб., просев на 0,42%.

В последние дни 2017 года на сырьевых площадках отрылось второе дыхание, увлекая за собой рисковые активы в целом. Не остался в стороне и рубль, который достиг более чем 2-месячных максимумов. Но не менее важным драйвером остается динамика доллара, который агрессивно упал на международном рынке форекс под влиянием дальнейшего перепозиционирования игроков перед вступлением в 2018 год. Условия для уверенного самочувствия нашей валюты создает и нефть, которая торгуется на 1,5-летних максимумах на фоне сокращения запасов в США и перебоев в поставках.

На днях Банк России пообещал и далее снижать ставки в будущем году. И потенциально это сигнал к снижению привлекательности рублевых активов в глазах иностранных спекулянтов. Но риски с этого фронта могут оказаться весьма ограниченным. Во-первых, российский регулятор будет действовать плавно и максимально безболезненно. Во-вторых, не исключено, что Федрезерв – уже под предводительством Пауэлла – замедлит ужесточение политики, если инфляция продолжит буксовать, а налоговая реформа не придаст экономике должного импульса. Основной риск для нашей валюты в начале 2018 года будет исходить от американских санкций.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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