Нефть и золото не теряют времени

Сегодня в Азии снова отличился японский Nikkei, который закрылся на отрицательной территории под влиянием дальнейшего укрепления иены. Европейские фьючерсы демонстрируют позитивную динамику, однако это не помогло российским индексам начать последний торговый день года в зеленой зоне. А вот нефть не теряет времени, обновляя максимумы на тонком предпраздничном рынке – баррель Brent тестирует зону 66,60, прибавляя 0,6%.

Рубль после вчерашнего подъема торгуется под небольшим давлением. Пара доллар/рубль пробует на прочность область 57,60 руб., вблизи которой и открылась – с бычьим гэпом. Причем продажи российской валюты отмечаются, несмотря на продолжающееся повсеместное снижение доллара и ралли Brentк новым максимумам середины 2015 года. Вероятно, мы имеем дело с частичной фиксацией прибыли в конце года.

Тем временем золото продолжает уверенное восхождение, начавшееся 12 декабря. Котировки желтого металла обновили 4-недельные максимумы, после чего несколько сбавили обороты и перешли в фазу консолидации. Из-за низкой ликвидности до конца дня актив вряд ли сможет прорваться к отметке $1,297, завершая уверенным ростом третью неделю кряду.

Доллар продолжает по инерции снижаться против основных валют. Евро/доллар вплотную подошла к области 1.1960, прорыв которой станет возможным, если сегодняшние данные по инфляции в Германии приятно удивят участников рынка. Месячный CPIожидается на уровне 0,5% против 0,3% ранее, а годовой – на 1,5% против 1,8% в ноябре.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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