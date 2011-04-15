Золото будет уповать на геополитику и Китай

C середины декабря цены на золото торгуются в русле устойчивого бычьего тренда. Накануне металл достиг 4-недельных максимумов на отметке $1,295. Причем котировки раллируют, невзирая на сохраняющийся интерес к риску. Основная поддержка исходит со стороны слабого доллара, который заметно сдал под конец года.

Сквозь эту призму мы и будем оценивать перспективы желтого металла на будущий год, хотя, конечно, немало и других факторов влияния на динамику золота. Итак, Трамп добился одобрения налоговой реформы. Теперь осталось дождаться ее реализации и проявления первых эффектов в экономике. Если таковые действительно будут, это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному повышению стоимости кредитования. Участники рынка ожидают, что в 2018 году будет три повышения ставки, и мы бы не стали рассчитывать на большее. Если так, доллар способен укрепиться или как минимум частично реабилитироваться после черной полосы в своей жизни. Для золота это понижательный риск.

Если говорить о других Центробанках, в наступающем году от них широко ожидаются шаги в направлении ужесточения политики. Для фондовых рынков сворачивание стимулов воспринимается как фактор давления. Соответственно, на этом золото потенциально может подорожать. Однако шансы невелики. Дело в том, что рынки уже настроены на смену курса регуляторов, и, судя по динамике фондовых площадок, их это нисколько не смущает, поскольку такие перспективы воспринимаются инвесторами как признак улучшения состояния мировой экономики. Так что и с этого фронта металлу не приходится ждать поводов для ралли.

Однако всегда есть место для неожиданных сценариев и событий. К примеру, хорошим подспорьем для золота может стать эскалация геополитических и политических рисков в мире. Также не будем забывать о китайском факторе – любые признаки ухудшения самочувствия экономики Поднебесной всегда неплохо подогревает спрос на защитные активы, коим является золото.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.