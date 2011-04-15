Доллар попытается упрочить позиции над 60 руб.

Во вторник рубль был вынужден уступить своим соперникам, несмотря на возобновление роста котировок нефти и массовый выход из длинных долларовых позиций на рынке форекс. Пара доллар/рубль продемонстрировала символический прирост, но смогла закрыться над уровнем 60 руб. Евро/рубль тем временем прибавила свыше 1%, добравшись до 64,82 руб. на фоне повсеместного спроса на единую валюту.



Рубль медленно, но верно сдает позиции. Игроки осторожно закладывают в цену скорое начало закупки валюты Минфином на внутреннем рынке. Также постепенно приходит понимание того, что о смягчении и тем более отмене санкций говорить слишком рано, и недавние надежды были преждевременными. И все это нивелирует возобновившийся подъем цен на рынке нефти, где котировки Brent вернулись за пределы 56 долл./барр.



Также участники рынка не решаются покупать российскую валюту в ожидании итогов сегодняшнего заседания ФРС США, которое может как поддержать, так и ударить по доллару. Если регулятор подтвердит курс на ужесточение политики, сославшись на благоприятное состояние экономики страны, USD сможет восстановиться на международном рынке форекс и упрочить свои позиции над уровнем 60 руб. Особенно в свете неустойчивой динамики нефти, которая вполне может снова сползти вниз, если Минэнерго сообщит о росте запасов углеводородов.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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