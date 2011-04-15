Рубль пока игнорирует риски интервенций ЦБ

На среду, 01 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 60,0851 рублей, евро - 64, 2850 рубля. Накануне на локально рынке основные валюты торговались в различном темпе. Доллар США продолжил стагнацию в узком коридоре около отметки 60, и закончил торги по 60,16. Евро же заметно вырос вслед за динамикой европейской валюты на международном рынке к уровню 64,91.



Перед оглашением результатов заседания ФРС США, доллар на Forex понес заметные потери. Индекс доллара DXY ICE «провалился» под психологический уровень 100 с достижением отметки 99,43. В азиатскую сессию наступившей среды торги проходят около значения 99,64. При этом американская валюта находится в подавленном состоянии. Поводом для снижения стали слабые макроданные, поступающие в последнее время из США, и заявление советника президента Трампа Питера Наварро относительно слабости евро, которую Германия использует против США и других стран ЕС. Рынок однозначно воспринял такую сентенцию как очередной выпад против силы доллара и «отработал» информацию широкомасштабной продажей американской валюты.



Сырьевые товары: металлы и нефть резко прибавили в цене. Североамериканская смесь Brent достигала отметки $56 за баррель, а сейчас торгуется около уровня $55.40. На этом фоне рубль проявил устойчивость к рискам, связанным с интервенциями ЦБ. Основным событием сегодня станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, результаты которого станут известны после 22:00 мск. Реакция доллара на Forex определит его перспективы на последующие недели.



В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в рамках сложившегося за последнее время диапазона 59,75 - 60,25.











Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade



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