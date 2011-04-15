Курс доллара сохранит боковое движение до пятницы

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 2,75 коп. (-0,05%), до 60,16 руб., курс евро – на 14,50 коп. (-0,22%), до 64,76 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-18,18%), евро/рубль – 258,8 млн евро (+10,64%).



Центральный банк России со 2 февраля повысил официальный курс доллара США на 22,48 коп., до 60,3099 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 65,0322 руб., что ниже предыдущего дня на 74,72 коп.



Торги на Московской бирже открылись накануне ростом по доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок в Азии и ухудшения ситуации на востоке Украины, на которую трейдеры отреагировали сдержанно.



С достигнутого максимума 60,43 руб. курс доллара снизился до 60,07 руб., курс евро – с 65,14 до 64,70 руб. Рубль вышел в плюс через четыре часа после открытия торгов на фоне роста цен на нефть сорта Brent до $56,00.



Дополнительную поддержку российская валюта получила от проведенных аукционов Минфином РФ. В среду Минфин на них разместил ОФЗ на сумму 30 млрд руб. Спрос на два выпуска гособлигаций превысил в 3,7 раза и составил 111,45 млрд руб.



Перед выходом данных Минэнерго США рубль подешевел к доллару на 25 копеек. Против евро рубль торговался стабильно, поскольку курс единой валюты снижался на рынке Форекс.



Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 6,47 млн баррелей, до 494,76 млн (прогноз был 3,3 млн). Цена на нефть незначительно снизилась, так как участники рынка были готовы к увеличению запасов после отчета Американского института нефти (API), в котором было зафиксировано их увеличение на 5,8 млн баррелей.



Курс рубля и цены на нефть от падения сдержал дешевеющий после заседания FOMC доллар. По итогам заседания регулятор принял решение сохранить ставку федеральных фондов в диапазоне 0,5-0,75% годовых. В пресс-релизе не было намеков на то, когда можно ожидать следующего повышения основной ставки.



Сегодня, 2 февраля, баррель Brent стоит $56,56 (+0,09%). Ближайшая цель по нефти – $57,50. Валютные трейдеры, оглядываясь на нефтяной рынок, заняли выжидательную позицию. Они ждут, когда Минфин РФ у себя на сайте опубликует объемы для покупок доллара США.



На дорожающей нефти и дешевеющем долларе после заседания ФРС по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение к уровню 59,85. Пока бочка нефти Brent стоит 3400 руб., рубль сильно не ослабнет.



Доллар отбился от уровня 60,40 руб. и закрылся около трендовой линии восходящего движения от минимума 59,56 руб. Цена находится в диапазоне от 26.01.17 и остаётся в нем до пятницы. На растущей нефти котировки доллара стремятся к 59,80- 50,85 руб.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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