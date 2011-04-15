На четверг, 2 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 60,3099 рублей, евро - 65,0322 рубля. Большую часть торговой сессии накануне американский доллар на локальном рынке провел в нешироком диапазоне 60,10 - 60,40. При этом к окончанию сессии и доллар, и евро подешевели против рубля: доллар - до 60,13, евро - до 64,76.



Успешный аукцион по размещению ОФЗ, который прошел с превышением спроса над предложением, показал сохраняющийся интерес к российским активам. Рубль -по прежнему пользуется спросом. При этом, ожидаемые валютные интервенции после первой эмоциональной реакции, уже меньше беспокоят участников рынка. Во-первых их доля будет мала в общем объеме операций, во-вторых нефтяные котировки растут, даже на фоне неблагоприятной статистики по росту запасов и информации о наращивании добычи в странах, не вошедших в соглашение ОПЕК+, и наконец - операции carry trade не теряют свою привлекательность.



Основным драйвером на рынке нефти стали информация о сокращении добычи. Поставки сырья из одиннадцати стран-членов ОПЕК, участвующих в соглашении, составили в январе 30,01 млн. баррелей в сутки против 31,17 млн. баррелей в декабре. Заседание ФРС, завершившееся накануне не дало повода для роста доллара. Заявление носило очень осторожный характер, в том числе и в отношении повышения ставок, что, впрочем, неудивительно в текущих условиях. Указы Д.Трампа воспринимаются обществом и бизнесом неоднозначно и ФРС США заняло выжидательную позицию. Индекс доллара DXY ICE снизился к 99.50.



В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 60 рублей, с возможным снижением к 59,70.











Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade



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