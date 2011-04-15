Рубль дорожает на дневных торгах в четверг. За доллар США к настоящему времени дают 59,68 руб. (-0,7%). Евро торгуется по 64,48 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 3 февраля, составляют 59,98 руб. за американскую валюту и 64,73 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 32 и 30 копеек соответственно.



Стоимость черного золота вышла в плюс. Баррель североморской нефти Brent стоит $56,98 (+0,3%). Данные этой недели по запасам нефти, опубликованные API и Минэнерго США, сырьевых инвесторов не впечатлили, хотя показатели выросли заметнее ожиданий.



Судя по рыночной динамике, Минфин с агентом в лице Центробанка к покупкам валюты пока не приступили. Покупки могут стартовать в любой день, когда это будет удобно фискальным органам, рамок тут нет. Сегодня появилась информация, что объем Резервного фонда РФ за январь вырос до 973,53 млрд руб. (+1,4 млрд руб.), объем Фонда национального благосостояния не изменился и сохранился на уровне 4,359 трлн руб. Вполне вероятно, что именно цифры, указывающие на незначительное улучшение параметров Резервного фонда, и удерживают сейчас Минфин от начала выкупа валюты. Тем не менее, пополнять «кубышку» все равно придется: если тратить резервы привычными темпами, то к концу декабря в фонде не останется ничего.



Слабость доллара на международном рынке Форекс позволяет рублю дорожать. Администрация Дональда Трампа плавно приходит к мысли о том, что прогрессивные реформы и энергичное восстановление экономики США не могут существовать параллельно с сильным долларом, рынок будет искать варианты уравновесить эти риски, и ситуация пока складывается не в пользу американской валюты. Это позволяет доллару спуститься в область 59,20-59,50 руб., откуда могут начаться новые покупки иностранной валюты.













Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.