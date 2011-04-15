Рубль может упасть на фоне сильных данных статистики из США

Российский рынок акций закончил торги в четверг в минусе, несмотря на укрепление нефтяных цен. Давление на мировые рынки акций, включая российский, оказывает неопределенность экономической политики Д. Трампа и, как следствие, отсутствие конкретики насчет сроков повышения процентных ставок в США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,72%), нефтегазового (-1,57%) и финансового (-1,13%) секторов.



Индекс ММВБ упал на 0,87% и закрылся на отметке 2212.30 пункта. Индекс РТС подрос на 0,14% и остановился на уровне 1169.13 пунктов на фоне роста курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в четверг протестировали максимумы начала этого года, но не смогли закрепиться и в итоге откатили вниз, по-прежнему оставаясь в диапазоне. Дальнейший рост котировок нефти, похоже, ограничивается опасениями инвесторов, что усиление добычи нефти США будет нивелировать сокращение объемов добычи «черного золота» ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,69%, до 56,41 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,80%, до 53,45 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль получил хорошую поддержку — прежде всего против доллара США — на фоне локального роста нефтяных цен, падения доходности ОФЗ и общего ослабления американской валюты на внешнем валютном рынке. Участники торгов проигнорировали обещанное начало покупок валюты Минфином 7 февраля, вероятно, полагая, что это не сделает «погоды» на внутреннем валютном рынке. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,81%, до 59,64 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,43%, до 64,48 рублей за евро.



Неопределённость в связи с началом президентства Трампа привела к росту волатильности на мировых рынках. В США «индекс страха» VIX вырос на 1,95%. Можно предположить, что подобное положение дел сохранится до тех пор, пока Трамп или его представители не дадут четких и подробных комментариев по поводу своей экономической программы.



В пятницу центральным событием дня будет публикация данных по занятости в США, а также цифры индексов деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии. Также выйдут данные объема промышленных заказов, индекса деловой активности в непроизводственном секторе США. Кроме того, выйдут цифры по количеству действующих буровых от Baker Hughes.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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