Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03.02.2017

Российский фондовый рынок будет подвержен влиянию внутренних факторов

Вчера цены на нефть Brent откатились и оказались ниже отметки 57 долларов, но сегодня утром они вновь пытаются покорить это значение. В то же время американские фондовые индексы незначительно снижаются, в пределах 0,5%, индекс доллара также стабилен (99,92 пункта, +0,09%). Важных новостей с зарубежных рынков сегодня не ожидается, кроме статистики из США по безработице и деловой активности, а значит, российский фондовый рынок будет подвержен влиянию внутренних факторов. Главным из них станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Многие аналитики ожидают ее снижения с 10% до 9,5%, что приведет к ослаблению рубля и даст сигнал инвесторам об ослаблении денежно-кредитной политики регулятора в будущем.

Мы полагаем, что индекс РТС сегодня вырастет на 0,5-1%, курсы доллара и евро подскочат до 60 рублей и 64,5 рубля, соответственно.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК, ГМК Норильский никель, а также Аэрофлота и ФСК ЕЭС, так как они находятся в восходящем среднесрочном тренде.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100