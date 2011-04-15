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06.02.2017

Со вторника рубль будет испытывать давление постоянных покупок валюты ЦБ

Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.35% до 57,01$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0.01% до отметки 2291п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон умеренно позитивный.

Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, заседание ФРС не принесло уверенности инвесторам относительно укрепления доллара. Данная ситуация воспринимается с позитивом для остальных валют и товарных активов.

Котировки золота на этом фоне смогли уверено закрепиться выше уровня 1200 дол, хотя цели импульса еще не достигнуты, рекомендации к покупкам сохраняются.

Пара рубль/доллар продолжает находиться в зоне 59-61р, этому способствует и нефть, и сохраняющиеся с начала года давление на доллар. Со вторника рубль будет испытывать давление постоянных покупок валюты Центробанком для Минфина в рамках нового бюджетного правила. Мы ожидаем небольшой коррекции в паре в зону 57, с последующей фазой роста доллара. С технической точки зрения только закрепление выше 60.5, дает сильный сигнал на движения в паре.

Отечественные рублевые индексы продемонстрировали рост накануне, консолидируясь в узком диапазоне.

Сегодня мы ожидаем боковую динамику по российским индексам с проторговкой текущих уровней.
Среди бумаг мы бы отметили акции, РусГидро, Сургунефтегаз.






Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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