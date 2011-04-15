Рубль продолжит умеренное укрепление

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,25 коп. (-0,78%), до 58,96 руб., курс евро – на 81,50 коп. (-0,56%), до 63,58 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,4 млрд (+69,2%), евро/рубль – 423,1 млн евро (+63,4%).



Центральный банк России с 4 февраля понизил официальный курс доллара США на 67,21 коп., до 59,3137 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,8156 руб., что ниже предыдущего дня на 91,51 коп.



Торги на Московской бирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. Рублёвые пары торговались в боковом тренде около трёх часов. После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых рубль перешёл в наступление.



Регулятор решил отложить снижение ключевой ставки из-за покупок валюты для Минфина РФ. По данным ведомства дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей. С 7 февраля по 6 марта ЦБ будет ежедневно покупать около $106 млн, или 6,3 млрд руб.



Стоит заметить, участники рынка проигнорировали опубликованную информацию на сайте Минфина. Ежедневные интервенции ЦБ в объёме $106 млн не окажут существенного влияния на динамику курса рубля. Что такое $106 млн против торгового оборота от $3,5 млрд до $5 млрд в день? $100 млн – это средний объем торгов за 30 минут. На курс рубля решающее влияние будут оказывать цены на нефть, а не покупки валюты ЦБ.



На торгах в Штатах после выхода смешанных данных по рынку труда в США и роста цен на нефть марки Brent до $57,26 курс доллара снижался до 58,74 руб., курс евро – до 63,02 руб.



Американский доллар попал под давление, так как трейдеры обратили внимание не на рост рабочих мест, а на пересмотренные показатели в сторону снижения за ноябрь и декабрь на 41 тыс., а также рост безработицы до 4,8% и снижение средней заработной платы до 0,1% вместо ожидавшегося роста 0,3%.



Сегодня, 6 февраля, баррель Brent стоит $56,95 (+0,27%). В пятницу росту нефтяных котировок способствовали ослабление доллара США после выхода смешанных данных по американскому рынку труда, а также введение новых санкций в отношении Ирана за пуск баллистической ракеты. В интервью телеканалу Fox News Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один. Американские санкции могут сдержать экспорт иранской нефти.



Ближе к закрытию торговой сессии пятницы опубликованная статистика от Baker Hughes остановила рост цен на нефть. По данным компании, за неделю, завершившуюся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 штук, до 729 единиц, нефтяных — на 17 единиц, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось и составило 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук.



Понедельник – день противоречивый. Цена чаще движется против пятницы. Если на торгах в Европе рост нефтяных котировок продолжится, курс доллара двинется к минимуму 58,56 руб. от 02.02.17, курс евро – к 62,32 руб. После пробоя уровня 58,50 руб., продавцам откроется дорога к уровню 56,90 руб. – первый значимый уровень, от которого стоит начинать покупать доллары. Считаем, что в понедельник пара доллар/рубль останется в ценовом диапазоне от 02 февраля 2017 года.













Владислав Антонов, аналитик Альпари



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