Рубль может начать неделю с умеренной коррекции

В пятницу рубль продемонстрировал внушительный подъем, обновив максимумы за полтора года. Ралли валюты было обусловлено риторикой Банка России, ослаблением доллара, а также в целом благоприятным настроем участников рынка в отношении рисковых активов. Отметившись на минимуме 58,71 руб., пара доллар/рубль завершила сессию непосредственно под отметкой 59 руб. По итогам торгов доллар и евро подешевели на 0,81% и 0,56%.



На руку нашей валюте сыграло сразу несколько факторов. Прежде всего, доллар продолжил уступать позиции на международном рынке форекс, оказавшись под влиянием неоднозначной статистики по рынку труда США, где замедление темпов роста заработков усилило сомнения в том, что ФРС решится на троекратное повышение ставки в этом году. Свою лепту в рост привлекательности рубля внес и Банк России, который предупредил, что потенциал снижения ставки в первом полугодии уменьшился. На этом фоне валюта смогла обойтись даже без поддержки со стороны нефтяного сегмента, где баррель Brent снова не смог удержаться над уровнем 57 долл.



Сегодня российская валюта, вероятнее всего, позволит доллару восстановиться над уровнем 59 руб. Во-первых, нефть может оказаться под умеренным давлением после сообщений об очередном росте буровых в США, число которых выросло на 17 шт., до 583 единицы. Кроме того, игроки могут ликвидировать часть лонгов по рублю в преддверии начала операций Минфина по покупке валюты, который будет проводить ежедневные интервенции с 7 февраля по 6 марта. Так, в течение дня пара доллар/рубль может восстановиться до 59,50 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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