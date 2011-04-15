Нефть: рост цен сдерживается ростом числа буровых в США

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи годовых максимумов по мере роста напряженности между Ираном и США.



По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 12.40 по московскому времени подрастали на 0,2% до 57,07 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,2% до 54,02 доллара за баррель.



США ввели санкции против ряда лиц Ирана после того как страна провела испытание своих ракет. Санкции пока не затрагивают договорённости по ядерной сделке и не смогут повлиять на торговлю нефтью. Однако, в администрации президента США заявили, что «Иран играет с огнем».



Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу зафиксировала рост числа буровых в США на 17 штук до 583 единиц, максимального значения с октября 2015 года.



Сейчас участники рынка ждут первых данных от ОПЕК по сокращению добычи. После заявлений ряда официальных представителей картеля о том, что процесс идет с опережением графика, здесь наверняка не будет негативных сюрпризов. Напряженность вокруг санкции против Ирана также поддерживает цены. Однако, рост котировок сдерживается ростом числа буровых в США.



Тем не менее, представители ОПЕК отмечали, что ищут цену в 60-70 долларов за баррель. Учитывая, что добыча сланцевых компаний в США все равно не сможет опередить темпы роста спроса на нефть, а картель всерьез намерен достичь своей цели, шансы на рост цен в область 60-70 ко второй половине 2017 года достаточно высоки. Рынку просто необходимы дополнительные фундаментальные предпосылки. Таковыми может быть сезонный рост спроса в США весной или дополнительное сокращение добычи со стороны ОПЕК и не-ОПЕК.











Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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