Индекс ММВБ проторгуется в пределах отметок 2200-2245 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся небольшим приростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются с повышением на 0,2% в среднем. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание бумаги «Полиметалла» и «ММК». Под давлением остаются акции «Русала» и «Алроса».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился благоприятным. Американские рынки завершили пятничную сессию бурным подъемом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете стоит в нулях. Цены на нефть продолжают рост. Баррель сорта Brent стоит $57,09 (+0,5%). Свежие данные от Baker Hughes показали рост числа буровых вышек в США за прошлую неделю на 17 штук, подтвердив тем самым тенденцию к увеличению показателя.



Евро/доллар символически снижается утром в понедельник. Основные торги идут вокруг 1,0760. Против доллара все еще играют пятничные данные по рынку труда в США за январь: компоненты релизов вышли слишком неоднородными, чтобы строить на них покупку доллара.



Российский рубль начал очередную февральскую неделю резким укреплением в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит сейчас 58,66 руб. (-0,5%). Рынок, похоже, очень веселят намерения Минфина РФ покупать валюту с завтрашнего дня. Сопоставив объемы теоретической закупки с дневными параметрами торгов, участники рынка сделали разумный вывод о том, что действия ведомства останутся незамеченными в общей канве катализаторов и драйверов. А жаль, хорошая была идея. Торги понедельника пара доллар/рубль проведет в диапазоне 58,50-59,85.



По информации из деловых кругов, разрешение баллотироваться на пост президента Южной Кореи бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну во многом объясняет причины «внезапного» импичмента Пак Кын Хе. Роль в нём сыграла администрации Барака Обамы, которая не только подготовила статусную политическую площадку для своего верного союзника, но и стремилась не допустить возможного ухода крупнейшей после КНР и Японии экономики Азиатско-Тихоокеанского региона из политического лагеря глобалистов, включая нормализацию отношений с КНДР и перспективу выхода на объединённую Корею.



Главной корпоративной новостью сегодняшнего дня стало сообщение о том, что Эдуард Худайнатов выставил на продажу свой главный актив «ННК». Официально информация не подтверждена и даже опровергнута самим владельцем. Тем не менее, деловая пресса ссылается на некого контрагента, федерального чиновника и представителей со стороны потенциальных покупателей. Мы не исключаем, что поиск покупателя действительно ведется, но по каким-то причинам представители «ННК» не афишируют свои намерения. Слухи о том, что актив может быть продан, ходят давно.



«ННК» компания небольшая, но интересна для основных игроков рынка. СМИ пишут о том, что потенциальными покупателями могут стать «Роснефть» и «Татнефть». На наш взгляд, «Татнефть» вполне могла бы приобрести данный актив, а вот «Роснефти» вряд ли сейчас до покупки «ННК», хотя речь идет не о таких больших деньгах. Из виду упущен «ЛУКОЙЛ», который как раз может составить реальную конкуренцию «Татнефти» за данный актив.



Компанию оценивают невысоко в районе $5-6 млрд. Столь низкая оценка связана с высокой долговой нагрузкой и низкими доходами. Да и каких-то весомых активов у компании нет. Наиболее интересными среди их являются Саратовское и Пайяхское месторождения, а также «Хабаровский НПЗ».Состоится сделка по продаже «ННК» в ближайшее время или чуть позже – не так важно, но сам факт возможной продажи еще раз является свидетельством того, что рынок укрупняется и мелким нефтегазовым компания на рынке места нет.



Среди других корпоративных событий стоит выделить закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА «ЧТПЗ» и «Мечела», а также отчетность по РСБУ за 2016 год «Аэрофлота».











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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