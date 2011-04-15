РТС обновил максимум с сентября 2014 года

Индекс РТС сегодня утром поднялся вплотную к рубежу 1200 пунктов, обновив максимум с сентября 2014 года. На мировых фондовых площадках преобладает подъем. Плюс дорожает нефть на новых санкциях США против Ирана, вместе с тем рост сырья сдерживается ожиданиями увеличения добычи в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к утру в понедельник составила $57,08 за баррель (+0,5%), мартовская цена WTI – $54,08 за баррель (+0,5%).



Индекс РТС – основной долларовый индикатор российского рынка акций, именно на него обращают основное внимание глобальные инвесторы, которые традиционно ведут финансовую и управленческую отчетность в американской валюте. Отношение к России сейчас достаточно положительное, чему способствует возможное снятие санкций Дональдом Трампом и оптимизм на сырьевых рынках. Ну и, конечно, есть куда расти, например, до исторического максимума 2008 года на 2500 пунктов.



Вместе с тем и риски 2017 года не стоит сбрасывать со счетов. Повышение ставки Федрезерва США может оказаться слишком резким, а геополитическая сделка между Путиным и Трампом просто не состояться. Российский рынок акций остается высокорискованным и потенциально очень высокодоходным.









Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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