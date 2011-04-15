Рубль отскочил от локального минимума

Российский рынок акций закончил торги в понедельник на негативной ноте под влиянием снижения котировок сырой нефти и падения фондовых индексов в Европе и США, которые остаются под давлением ввиду неопределенности экономической политики Д. Трампа. На общем фоне на рынке акций в США неплохо себя чувствуют бумаги финансовых компаний из-за ожидания смягчения регулирования. В России, наоборот, эти новости вызывают негативную реакцию, так как разворот США в сторону смягчения налоговой системы негативно повлияет на финансовые системы стран с развивающимися экономиками, к которым относится и российская.



В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,08%), нефтегазового (-0,99%) и нефтехимического (-0,85%) секторов.



Индекс ММВБ упал на 0,81% и закрылся на отметке 2208.48 пункта. Индекс РТС снизился на 1,02% и остановился на уровне 1178.30 пунктов на фоне повышения курса рубля против американского доллара и его заметного роста к евро.



Цены на сырую нефть в понедельник упали, отыграв новости о желании США расширить санкции против Ирана и не получив новых драйверов для роста. Давление на котировки сырой нефти также оказало осознание инвесторами геополитических рисков, которые могут привести к снижению спроса на нефть и продолжению роста добычи нефти в США, о чем свидетельствовали вышедшие в пятницу цифры от Baker Hughes. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,13%, до 56,17 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,84%, до 53,38 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль отскочил от локального максимума к доллару, по-видимому, на волне обещанных Минфином покупок валюты с сегодняшнего дня. Более заметным было повышение рубля к евро на волне ослабления евро на валютном рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,05%, до 58,93 рублей за доллар, хотя в моменте торговалась выше уровня в 59,00. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала на 0,45%, до 63,29 рублей за евро.



Во вторник инвесторы будут внимательно изучать данные о покупках валюты для Минфина и, исходя из этого, уже будут предпринимать действия либо на локальную покупку рубля, либо на его продажу.



Во вторник состоится заседание РБА по монетарной политике (ожидается, что процентные ставки останутся без изменений). Также будут обнародованы данные сальдо торгового баланса США, выйдут цифры по числу открытых вакансий и индексу розничных продаж от Redbook.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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