На вторник, 7 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,7121 рублей, евро - 63,1566 рубля. Накануне и против доллара и против евро рубль достигал очередных максимумов: доллар снижался до 58,58, а евро - до 62,97. К окончанию торговой сессии на Московской бирже доллар незначительно восстановился к 58,90, евро - к 63,35.



Сегодня Банк России по предложению Минфина начинает операции покупки валюты в резервы на Московской бирже. Оценки показывают, что в общем ежедневном объеме биржевых операций порядка 4-5 млрд. долларов, покупки регулятора составят порядка 105-106 млн. (6.3.мдрд.рублей), что не должно оказать значимого влияния на рыночное ценообразование. После заседания Банка России и сохранения ключевой ставки на уровне 10% с относительно жестким комментарием, операции carrytrade могут получить новый импульс. Регулятор не намерен менять ставку до второго полугодия 2017г. При этом, уровень инфляции сейчас составляет порядка 6% и позитивная динамика, скорее всего, сохранится. Доходность российских активов, в том числе, государственных ценных бумаг гораздо привлекательнее, чем на других рынках. Таким образом рубль продолжит пользоваться спросом на сохранении или даже расширении притока капитала.



Фактор нефтяных цен сегодня не в пользу российской валюты. Североморская смесь Brent потеряла в стоимости накануне около $1 за баррель, снизившись от $57 до $55.94 за баррель. Но при этом, рубль сохраняет завоеванные позиции. Устойчивость рубля обеспечивается монетарными факторами. Волатильность на нефтяном рынке сглаживается в стоимости рубля притоком от carry trade.



Таким образом, в ближайшее время, даже несмотря на значительный рост с начала года, рубль может сохранить привлекательность. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США будет торговаться в диапазоне 58,70 - 59,20.









Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade



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