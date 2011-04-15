Валютный рынок: Рубль весьма комфортно обосновался в диапазоне 59-60 против доллара США. Ни фиксация прибыли инвесторами в развивающиеся активы после нескольких дней ралли, ни тактический разворот нефтяных котировок ниже $55/барр., ни начало операций Минфина на валютном рынке (незначительное по объемам, но символическое по сути) не увели национальную валюту в сторону существенного ослабления.



Учитывая отсутствие значимых событий на неделе как внутри страны, так и за ее пределами, рубль имеет все шансы закрепиться на некоторое время в данном диапазоне. Внешние факторы продолжат доминировать. При этом, значимая статистика из США (данные по инфляции за январь) будет опубликована лишь 15 февраля, а новые детали относительно планов ФРС, вероятнее всего, поступят лишь 22 февраля (публикация протокола последнего заседания регулятора).



Долговой рынок: Затишье на рынке ОФЗ не прошло проверку коррекционными настроениями на мировых финансовых площадках. Инвесторы усилили точечные продажи, в результате, к концу дня кривая сдвинулась на 5-8 бп по всей длине. Также сказался эффект от объявления Минфином параметров первичных аукционов ОФЗ.



Так, ведомство последовало принципу преимущественного размещения выпусков с фиксированным доходом, подтвержденному в «Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 гг.», предложив два выпуска ОФЗ-ПД. На первом аукционе 15-летней 26218 на сумму 15 млрд руб. мы ожидаем успешного размещения выпуска в полном объеме с премией к рынку, равной предыдущему размещению – около 5 бп по доходности 8.45% (по цене отсечения). На втором аукционе будет предложено 25 млрд руб. нового 6-летнего бенчмарка серии 26220. Мы также ожидаем успешного размещения, но допускаем, что часть инвесторов будет ждать от Минфина премию по доходности не менее 5 бп, в сравнении с рынком (8.15%).



Отметим, что вчера после объявления Минфином параметров аукционов, усилились продажи именно в выпуске 26218. Предполагаем, что инвесторы рассчитывают на спекулятивные обратные покупки на сегодняшнем аукционе.



Мировые рынки: На фоне информационного затишья, ведущие мировые площадки провели низковолатильную сессию без определенного тренда (S&P 500 +0.02%, Stoxx 600 +0.3%, MSCI EM -0.4%). Инвесторы продолжают немного фиксировать прибыль в попытках предугадать будущее американской экономики, что находит отражение в высокой волатильности доходностей 10-летних Treasuries в течение торгового дня в диапазоне 2.37-2.44%. Одновременно, доллар США укрепляет свои позиции уже вторую сессию подряд (индекс DXY 100.4 п, 0.5%).



Сегодня в Великобритании палата общин проголосует за право премьер-министра Т.Мэй требовать выхода страны из Евросоюза. Аналитики SG ожидают, что исход голосования окажется положительным. Кроме того, несмотря на многоэтапную процедуру выхода, ожидается, что сроки будут соблюдены и окончательная заявка на выход будет подана в срок до 31 марта.







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