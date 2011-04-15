На мировых рынках сохраняется маловыразительная динамика, инвесторы реагируют на поток новостей со стороны Белого дома и корпоративную отчетность, а также снижение цен на товарные активы вследствие усиления позиций доллара на комментариях председателя ФРБ Филадельфии П.Харкера о возможности повышения ставки ФРС уже по итогам мартовского заседания.



Усиление позиций доллара наблюдается также после комментариев главы ЕЦБ М.Драги о возможности расширения монетарных стимулов в будущем и опасений, что восстановление инфляционного фона в еврозоне не является устойчивым. Помимо валютного фактора цены на нефть также «подкосили» данные от API о рекордном росте запасов сырой нефти (+14.2 млн барр.), ожидания по сегодняшней статистике от Минэнерго предполагают менее интенсивный прирост – на 2 млн барр.



Кроме того, на конъюнктуру рынка нефти сегодня может повлиять содержание обзора BP по энергорынку до 2035г.

Российский рынок акций продемонстрировал попытку восстановительного роста на фоне пониженной торговой активности, при поддержке некоторого смещения курса национальной валюты с началом покупок валюты Банком России. Инвесторы постепенно смещают фокус на акции «второго эшелона», вчера позитивную динамику продемонстрировали акции телекоммуникационного и медиасектора, а также розничные сети и отдельные представители сектора электроэнергетики. В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов.



Идеи для усиления движения индекса и выхода за пределы этого торгового диапазона могут появиться, в первую очередь, со стороны глобальных рынков, в первую очередь дальнейшей динамики цен на нефть - конъюнктурная слабость Brent несет риски усиления снижения по российским активам на этой неделе.



Сегодня открытие торгов пройдет в слабо негативной зоне с дальнейшим развитием коррекции в течение дня. В условиях общей безыдейности ожидаем повышение интереса к отдельным корпоративным историям: в четверг-пятницу операционные результаты за 4-й квартал представят Мечел и ОК Русал.





Илья Фролов, Промсвязьбанк





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