Нефть охладила пыл

Сегодня: Передышка. Спрос на рисковые активы в целом и на российские бумаги в частности снизился из-за неопределенности перспектив рынка нефти. Запасы энергоресурсов в США неожиданно выросли на 14.2 млн барр. в стуки при ожиданиях 2.5 млн барр. При этом спрос в Китае снижается. Все это в сочетании с усилением активности производителей сланцевой нефти может свести на нет усилия ОПЕК и вернуть на повестку дня тему перенасыщения рынка.



При этом политика США по отношению к Ирану повышает вероятность новой эскалации напряженности в регионе и перебоев в поставках.

Рост в США, Азия в основном снижается. Американский рынок завершил вчерашний день ростом (DJIA +0.19%, S&P 500 +0.02%, NASDAQ +0.19%). Азиатские индексы сегодня утром находятся по большей части в минусе (Nikkei +0.23%; Hang Seng -0.09%, Shanghai -0.32%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.07%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $54.63 за барр., отыгрывая часть потерь.



Вчера: Без существенной динамики. В отсутствие новых негативных новостей в России и в мире более оптимистично настроенные инвесторы посчитали затишье возможностью для покупок. В то же время «медведи» продолжили оказывать давление. В результате рынки растеряли часть роста на фоне снижения нефтяных котировок.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-1.20% до $55.1 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 59.49, РТС (+0.06%), ММВБ (+0.37%).





Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





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