Падение евро-доллара ниже 1.07 – сигнал о грядущем ускорении роста

Итак, после того, как во вторник евро-доллар отскочил от 1.07 до 1.0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего евро-доллар падал до 1.0655. В принципе нет ничего удивительного в том, что доллар растет, ведь на этой неделе крупные размещения Казначейства США. Однако мы полагали, что евро-доллар будет демонстрировать низкую волатильность и расти постепенно, вместо этого мы получили падение, которое скорее напоминает очередной заход за стопами. И, возможно, это значит, что за этим падением последует резкое ускорение роста евро где-то в четверг-пятницу, когда серия размещений этой недели закончится.



Теперь о размещениях. В понедельник был анонсирован объем на аукцион по 4-недельным биллям на вторник, в шестой раз подряд объем составил 45 млрд. долл., соответственно объем привлечения здесь равен объему погашения. По размещаемым по понедельникам 3-мес. и 6-мес. биллям чистое погашение составляет около 14 млрд. долл., так что общий результат на дату расчета в четверг таким бы и был, если бы не размещение 34-дневного кэш-билля (внеочередного векселя) на 50 млрд. долл. Из-за него результат превратился в чистое привлечение в размере 36 млрд. долл. (см. https://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_cashpydwn.htm ). Зачем нужно было размещать внеочередной вексель, сказать трудно, пока запасы денег у Казначейства есть.



Хотя отметим, что операционный кэш Казначейства снизился уже на 303 млрд. долл., то есть запасенные ранее деньги начинают активно тратиться на финансирование дефицита бюджета и поступают в экономику в виде госрасходов. Обычно в такие периоды доллар падает. Как правило, пика своего падения доллар достигает, когда все запасы растрачены, Казначейство уперлось в лимиты госдолга, и начинает принимать экстраординарные меры для финансирования бюджета, пока Конгресс все не может поднять потолок госдолга.



О готовности Казначейства к такому сценарию в этом году в марте уже проскакивали сообщения в новостных лентах. Раньше такая ситуация возникала из-за конфликта между республиканцами и демократами, теперь она возможна из-за несогласия между администрацией президента и Конгрессом США (по бюджету на 2018 финансовый год). Так что тренд на падение доллара продолжится, никуда не денется.



Возвращаясь к локальной ситуации, то к текущему моменту евро-доллар отскочил уже до 1.0690. Все идет к тому, что опять внизу оставят шип, как и в прошлый разы, после чего цена обновит максимумы, но у нас уже есть ощущение, что раз евро-доллар падал настолько глубоко, что даже пробил поддержку восходящего тренда, то в этот раз будет не просто “три шага вперед после двух шагов назад”, а сразу шагов десять вперед. Ускорение тренда на рост должно было произойти в какой-то момент, и мы полагаем, что на этой неделе есть шансы увидеть отметку 1.10.







Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.