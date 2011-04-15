Рубль удерживает позиции

Российский рынок акций закончил торги в среду падением, следуя за снижением фондовых индексов в Европе и США. Давление на национальный рынок акций также оказало снижение цен на сырую нефть на фоне сильного роста запасов сырой нефти в США. В аутсайдерах по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-2,21%), телекоммуникационного (-1,05%) и финансового (-0.56%) секторов.



Индекс ММВБ упал на 1,31% и закрылся на отметке 2189.61 пунктов. Индекс РТС упал на 1,23% и остановился на уровне 1164.65 пунктов на фоне небольшого повышения курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в среду продолжили снижаться из-за публикации данных от Министерства энергетики США, которые показали значительный рост нефтезапасов за прошлую неделю (+13,830 млн баррелей). Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,27%, до 54,90 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,44%, до 51,94 доллара за баррель.



На валютном рынке в среду рубль удерживал позиции на волне локального ослабления доллара на мировом рынке. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,09% до 59,26 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,04%, до 63,40 рублей за евро.

Российский рынок акций остается безыдейным и следует за динамикой фондовых рынков в США и Европе.



В четверг будут опубликованы данные по объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Германии. Состоятся выступление руководителя РБА Лоуи, руководителя Банка Англии Карни и члена ФРС Булларда. Также выйдут цифры по количеству заявок на пособие по безработице в Штатах.









Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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