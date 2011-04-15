Рубль продолжает укрепление

В среду 6 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 9,00 коп. (-0,15%), до 59,23 руб., курс евро – на 17,50 коп. (-0,28%), до 63,25 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (+9,67%), евро/рубль – 239,0 млн евро (+13,21%).



Центральный банк России с 9 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 31,96 коп., до 59,5129 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,4467 руб., что выше предыдущего дня на 21,05 коп.



Торги по рублю открылись ниже уровней вторника. Участники рынка покупками валюты отреагировали на утреннее снижение нефтяных котировок Brent до $54,41. Курс доллара вырос до 59,63 руб., курс евро – до 63,57 руб.



Перед аукционами Минфина РФ желающих продавать российскую валюту оказалось мало. Ведомство на двух проведенных аукционах разместило гособлигаций в объёме 40 млрд рублей. Общий спрос превысил предложение в 1,4 раза. Результаты одного из аукционов оказались неудачными. Минфин предложил ОФЗ-ПД с погашением 7 декабря 2022 года в объёме 25 млрд рублей. Однако спрос составил лишь 24,557 млрд рублей.



Ближе к открытию американской сессии изменились настроения трейдеров к доллару США на рынке форекс. Доллар перешел в коррекционную фазу на фоне резкого снижения доходности американских облигаций. Нефть сорта Brent подорожала до $55.65 за баррель. Нефтяной рынок проигнорировал данные Минэнерго США по запасам нефти, которые в несколько раз превысили прогнозное значение. Курс доллара снизился до 59,08 руб.



За неделю, завершившуюся 3 февраля, запасы нефти в США увеличились на 13,8 млн баррелей, или на 2.8%, достигнув 508.6 миллиона баррелей (прогноз был 2,695). Ранее шокирующий отчет по запасам представил Американский институт нефти (API), поэтому трейдеры знали, что ожидать от Минэнерго.



Сегодня, 9 февраля, баррель Brent стоит $55.33 (+0,37). Судя по утреннему настрою покупателей, они нацелились на уровень $56,27 (61,8% от падения с $57,42 до $54,41). Если положительная динамика по нефти сохранится до открытия Московской биржи, то курс доллара откроется под уровнем 59 руб.



Поддержка по Brent на уровне $54,22 устояла. Цена выросла до $55,62. После коррекции до $55,05 котировки в Азии повышаются. Баррель Brent стоит $55,39. Покупатели нацелились на уровень $56,27 (61,8% от падения с $57,42 до $54,41). Чем быстрее будет достигнут целевой уровень, тем выше вероятность возвращения цены к уровню $57,40.



Поскольку интерес зарубежных инвесторов к российским активам высокий, то при восстановлении цен на нефть стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля против доллара и евро. Минфин РФ со своими мини интервенциями на валютном рынке ему в этом не помешает. По паре доллар/рубль ожидается снижение к уровню 58,79 руб., евро/рубль – до 62,97 руб.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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