Рубль продолжает пользоваться спросом

На четверг, 9 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 59,5129 рублей, евро - 63,4467 рубля. Накануне к окончанию сессии на Московской бирже рубль продемонстрировал незначительное укрепление. Доллар снизился до отметки 59,23, евро, после импульсов роста и падения - к 63,26.



Российская валюта демонстрирует завидную устойчивость, даже на фоне турбулентности на нефтяном рынке. Несмотря на резкий и неожиданный рост запасов сырья в США, стоимость апрельского фьючерса североморской смеси Brent не отклоняется далеко от уровня $55 за баррель. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что диапазон колебаний стал шире, чем тот, который наблюдался во второй половине января. Теперь границы составляют $54,40 - $57,30.



Российский валютный рынок относительно спокойно «переварил» начало интервенций и, пожалуй, только накопленный за некоторое время объем операций может оказать заметное влияние на валютные курсы. В текущих условиях позитивной динамики макроэкономических показателей, в том числе, и по инфляции и высокой ключевой ставки, интерес к российским активам оказывает сильную поддержку рублю в рамках операций carry trade.



Ожидаемый в первой половине сессии на Московской бирже торговый диапазон в паре доллар/рубль составит 58,95- 59,35.











Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade



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