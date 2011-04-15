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09.02.2017

Цены на медь растут на фоне забастовок

Котировки меди в ходе вчерашних торгов выросли на 1,5%, до $5880 за тонну на фоне новостей из Чили. В этой южноамериканской стране началась забастовка рабочих, которая может привести к перебоям поставок с крупнейшего медного рудника Escondida, принадлежащего BHP Billiton. Пятидневные переговоры профсоюза рабочих с руководством не сблизили позиции сторон. Рабочие требуют подписания 3-летнего контракта, гарантирующего увеличение заработной платы на 7% и 25 млн песо бонус после окончания конфликта. BHP согласна на 2-летний контракт без увеличения заработной платы и 8 млн песо бонуса. На шахте Escondida добывается порядка 1,15 млн тонн меди в год, а это 6% мирового производства. Впрочем, обычно выступления рабочих в Чили носят краткосрочный характер, так что уже в ближайшее время шахта может вернуться к работе.

Также из-за протестов рабочих снизилась добыча на руднике Grasberg в Индонезии. Протесты связаны в том числе с ограничениями экспорта, установленными властями Индонезии. В этом году в мире ожидается превышение спроса над предложением меди на 40-80 тыс. тонн. Упомянутые события могут привести к локальному дефициту меди. При этом растущий тренд может продолжиться. С октября медь подорожала на 20%. Вчера в моменте биржевые цены поднимались до $5895. На наш взгляд, в ближайшие месяцы котировкам меди по силам достичь $6000 за тонну. Это позитивная новость, в том числе для акций российского ГМК «Норильского Никеля», добывающего порядка 370 тыс. тонн меди ежегодно.





Роман Ткачук, старший аналитик Альпари

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