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09.02.2017

Nasdaq вновь обновил исторические максимумы

В минувшую торговую сессию индекс Nasdaq Composite ускорил рост и в очередной раз обновил максимум. И хотя по итогам торговой сессии в среду рост составил 0,15%, индекс уже второй день подряд обновляет исторические значения. Торговую сессию в четверг Nasdaq Composite закрыл на отметке 5682,45 пункта.

Стоит отметить, что американские фондовые индексы находятся вблизи своих исторических значений. В ходе торгов в среду индекс широкого рынка S&P 500 незначительно укрепился на 0,07%, закрывшись на отметке 2294,67 пункта, вплотную приблизившись к важнейшему уровню сопротивления на 2300 пунктов. Dow Jones немного снизился до значения 20054,34 пункта (-0,18%).

Вчерашний рост по индексу Nasdaq Composite сопровождался незначительным ростом объемов. Если проанализировать его структуру, то становится очевидно, что акции ни одной из компаний, входящих в индекс, не могли послужить драйвером роста. При этом нельзя забывать, что за последнее время S&P и Dow Jones росли немного активнее, чем сектор высокотехнологичных компаний. Так, в период с 4 ноября по 13 декабря 2016 года (промежуток перед входом в консолидацию) индекс Dow Jones Industrial вырос на 11,2%, тогда как Nasdaq за аналогичный промежуток времени вырос всего на 8,2%.

Таким образом, по нашим оценкам, рост индекса Nasdaq с обновлением исторических максимумов в течение двух последних торговых сессий обусловлен прежде всего тем, что акции высокотехнологичных компаний догоняют фондовый рынок. И пока Dow Jones и S&P находятся в консолидации, у Nasdaq есть время, чтобы сократить остывание в темпах роста.





Максим Романчук, аналитик Альпари

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