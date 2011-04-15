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09.02.2017

Доллар будет консолидироваться в коридоре 58.9-59.85 руб.

Рубль днем в четверг перешел в атаку в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,98 руб. (-0,4%). Евро стоит 63,09 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 10 февраля, составляют 59,02 руб. за американскую валюту и 63,02 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 49 и 42 копейки соответственно.

Цены на нефть бодро идут вверх. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,72 руб. (+1,05%). Вчерашняя статистика от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов осталась как будто незамеченной, хотя цифры сами по себе носят негативный характер для «быков». Рост запасов черного золота идет как минимум четыре недели кряду.

Инвесторы покупают сырье в ожидании публикаций данных по реальному производству нефти в этом году от Международного энергетического агентства (завтра) и ОПЕК (в понедельник). Считается, что данные окажутся каким-то космическими, что оправдает сегодняшние ралли на пустом месте. Однако вряд ли там найдется что-то, о чем до сих пор не известно участникам торгов. Если так, то покупки сойдут на нет так же быстро, как и сформировались.

Для рубля в настоящий момент работает большое количество факторов как поддержки, так и давления. Однако весь этот объем драйверов как будто уравновешен и сбалансирован. Как, например, покупки валюты Минфином нивелируются изъятием ликвидности Центробанком позже. В этом свете доллар США вполне может консолидироваться в диапазоне 58,90-59,85 руб. довольно длительное время, пока не появится новый выраженный драйвер, который перевесит все имеющиеся.





Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

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