Доллар может вернуться выше 59 руб.

В четверг рубль продолжил восхождение, хотя не смог протолкнуть доллар к минимумам в районе 58,55 руб. На сцену вышло сразу несколько факторов, и во второй половине дня валюта частично скорректировалась. В итоге доллар/рубль финишировала под отметкой 59 руб., потеряв 0,5%. Евро/рубль просела сильнее, на 0,75%, финишировав на отметке 62,76 руб.



Главным катализатором роста рубля стали заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что покупки валюты не являются интервенциями. Более того, глава ЦБ ужесточила риторику, указав на отдаление перспектив снижения ставки. На руку валюте сыграло и удорожание нефти, хотя импульс был невыразительным, и Brent не смогла добраться до отметки 56 долл. Участники рынка оптимистично настроены в отношении мер ОПЕК+, но более внятному росту актива по-прежнему препятствуют опасения, связанные с ростом добычи сланцевой нефти в Штатах.



Накануне вечером появилась информация о том, что сразу несколько сенаторов-республиканцев обратились к Трампу с предложением не только сохранить санкции против России, но и ввести новые. Такие настроения в сенате сигнализируют о снижении вероятности скорой отмены санкций и таит в себе понижательные риски для российских активов, включая рубль. На этом фоне сегодня могут сформироваться условия для восстановления доллара в паре с рублем. Свою роль также может сыграть фиксация прибыли перед выходными. Так, пара может вернуться за пределы 59 руб.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.