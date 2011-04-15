Нефть будет опасаться роста доллара

На рынке нефти преобладают покупки уже два дня подряд, но напора «быков» не хватает, чтобы вернуть Brent за пределы уровня 56 долл./барр. Игнорируя американскую статистику по запасам, рынок терпеливо ждет доклада комитета по мониторингу сокращения добычи в рамках ОПЕК+.



С начала года, когда соглашение производителей вступило в силу, с этого фронта поступали преимущественно обнадеживающие сигналы, что позволяет надеяться на позитивное содержание отчета комитета. Именно эти ожидания сейчас помогают активу удерживаться на плаву и стремиться к верхней границе диапазона, несмотря на шокирующие цифры по запасам в США.



Сдерживающим удорожание Brent фактором также является доллар, который в последнее время все чаще предпринимает попытки восстановления. Причем в ближайшие недели у валюты будет своеобразная «подушка безопасности», что несет в себе риск для «черного золота». Дело в том, что накануне Трамп заинтриговал рынки, пообещав через 2-3 недели сделать «феноменальное» заявление на тему налогов, что сразу же придало сил доллару. И сейчас неважно, что нет конкретики, сам факт того, что новый президент, наконец, коснется темы экономических мер, уже способен оказать довольно прочную поддержку валюте.



На этом фоне шансы на возвращение выше отметки 56 долл./барр., которую котировки утратили в начале недели, снижаются. Впрочем, сегодня не исключены попытки тестирования этого сопротивления, если в докладе МЭА рынки узрят намеки на скорое восстановление баланса на рынке благодаря усилиям ОПЕК. Но в случае продолжения покупок USD, рост Brent вряд ли будет устойчивым и продолжительным.











Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ



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