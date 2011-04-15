Индекс ММВБ проторгуется под занавес недели в границах 2170-2205 пунктов

Российский рынок ценных бумаг в пятницу открылся в хорошем настроении. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «ОГК-2». Под давлением находятся бумаги «Башнефти» и «Распадской».



Внешний фон к сегодняшнему утру сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию в плюсе. Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вверх. Цены на нефть слегка подрастают. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,73 (+0,2%). Сегодня на площадке будут ждать публикации отчета Международного энергетического агентства по производству энергоносителей с начала 2017 года.



Евро/доллар утром в пятницу символически подрастает, но основные торги все также идут вокруг 1,0660. Рынок в финале недели будет ждать публикации блока макростатистики: США вечером выпустят данные по экспортным и импортным ценам за прошлый месяц, позже выйдет отчет по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за февраль (предварительное значение). Великобритания днем представит статданные по промпроизводству и торговому балансу в декабре.



Российский рубль продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,79 руб. (-0,2%). Со всех сторон звучат заверения о том, что покупка валюты Минфином не окажет никакого влияния на курсообразование. По логике вещей это, действительно, так. Однако со счетов нельзя сбрасывать психологический фактор, который просчитать заранее невозможно. Стоит отметить, что поклонники покупок рубля очень уверены в себе: их не сбивают с толку даже комментарии главы ЦБ РФ о вероятном постепенном понижении ставки по 0,25%. Торги пятницы пара доллар/рубль проведет в диапазоне 58,55-59,85.



По информации Reuters, по состоянию на конец января Венесуэла опоздала с поставкой российским и китайским партнерам 10 млн баррелей переработанной нефти и 3,2 млн баррелей сырой нефти на общую сумму около $750 млн. В документах называются самые различные причины перебоев с поставками, в основном связанные с организационными проблемами PDVSA. Речь идет о нехватке хранилищ, проблемами с логистикой, а также несвоевременной подготовке танкеров. В последние несколько лет Россия предоставила Венесуэле в общей сложности около $5 млрд. Возвращать долг Каракас должен был именно поставками нефти и топлива. На аналогичных условиях Венесуэла получила $50 млрд от Китая.



Падение цен на нефть привело к серьезному экономическому и политическому кризису в Венесуэле. И Россия, и Китай серьезно недооценили суверенные риски инвестиций после смерти Уго Чавеса. Вряд ли данная новость повлияет на капитализацию российского нефтегазового сектора в краткосрочном плане. Однако приходится сделать печальный вывод: Россия повторяет ошибки СССР, кредиты и инвестиции которого в дружественные страны третьего мира часто постоянно реструктуризировались и в итоге списывались. Правда, в случае с буржуазной России убытки понесет не только государство, но и миноритарные частные акционеры.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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