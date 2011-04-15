Ниже 58.5 руб. доллар не опустится

Рубль продолжает наступление. Сегодня в роли опоры тот же сырьевой рынок, который излишне эмоционально реагирует на довольно нейтральные показатели. За доллар США к настоящему времени дают 58,68 руб. (-0,5%). Евро стоит 62,47 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 13 февраля, составляют 58,84 руб. за американскую валюту и 62,68 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 34 копейки соответственно.



Цены на нефть энергично растут днем в пятницу. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит сейчас $56,27 (+1,1%). Международное энергетическое агентство опубликовало релиз, в котором сообщило об уровнях добычи энергоресурсов с начала 2017 года. Так, согласно наблюдениям, страны, примкнувшие к соглашению о снижении уровня добычи нефти, сократили показатель в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. Это хорошая цифра, но она вполне ожидаема, так как рынок ранее покупал на прогнозах, а теперь, увидев, что все происходит в соответствии с планами, может начать продавать от локального пика.



Смысл не в том, что соглашение исполняется, в этом сомнений как раз-таки сомнений не было, тем более относительно первых месяцев его работы. Смысл в продолжительности этой заморозки. Если ограничения проработают полгода и будут сняты, то биржевые колебания вернут баррель туда, откуда все началось.



Технический уровень, на который могут натолкнуться «медведи» в паре доллар/рубль, составляет 58,50. Прогулка ниже с большой долей вероятности не понравится властям, тем более что в последние недели участились разносторонние комментарии относительно стоимости российской валюты. Рублевая стоимость «бочки» нефти сейчас выше нужной бюджету, что само по себе хорошо (3300 руб.), но экспортеры принесут в казну меньше денег, чем могли бы при ослабленном рубле.



Текущие уровни доллара США смотрятся довольно интересными для покупки, хотя шансы его дополнительного, хотя и неглубокого снижения сохраняются.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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