Доллар укрепляется на фоне роста доходности американских облигаций

В пятницу торги в Европе открылись ростом по курсу доллара. Спрос на американскую валюту вырос в четверг после заявлений Дональда Трампа по поводу представления в ближайшее время изменений в налогообложении в США. Курс евро/доллар просел до 1,0636, фунт/доллар – до 1,2465.



Ближе к выходу блока британской статистики пара фунт/доллар оттолкнулась от сессионного минимума 1,2465 и в течение 45 минут восстановилась на 54 пункта, до 1,2519. Стремительный рост курса британской валюты последовал за несколько минут до выхода новостей, что указывает на утечку статданных. Евро/фунт снизился на 30 пунктов.



Как стало известно позже, статистика оказалась значительно лучше ожиданий. В декабре прошлого года выросли индексы промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Дефицит торгового баланса сократился.



Волатильность на рынке не стихает. Основные валютные пары после выхода отличной британской статистики качает в разные стороны, так как доллар получает поддержку от доходности американских облигаций, которая в течение девяти часов торгуется в боковом тренде и не снижается.



На момент написания обзора доходность 10-летних американских облигаций составляла 2,4176% (+0,69). Евро/фунт обновил внутридневной максимум на 0,8551. Несмотря на позитивные новости, в Великобритании фунт подешевел до 1,2442. Курс евро снизился до 1,0630. Пока доходность растёт и не снижается, доллар не сдаст позиции конкурентам.



Индекс промышленного производства в Великобритании вырос в декабре на 1,1% м/м и 4,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,2% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 2,1% м/м, 2,0% г/г на 2,0% м/м, 2,2% г/г).



Индекс производства в секторе обрабатывающей промышленности в Великобритании вырос в декабре на 2,1% м/м и 4,0% г/г (прогноз был 0,5% м/м, 1,8% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 1,3% м/м, 1,2 г/г на 1,4% м/м 1,7% г/г).



Дефицит торгового баланса в Великобритании в декабре сократился с 11,56 до 10,9 млрд фунтов (прогноз был -11,50 млрд фунтов). Дефицит торгового баланса без учета стран ЕС уменьшился с 2,97 до 2,1 млрд фунтов (прогноз был 3,30 млрд фунтов).



Индекс промышленного производства в Италии вырос до уровня 1,4% м/м и 6,6% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 3,3% г/г, предыдущие значения 0,8%, 3,3% г/г).



Индекс промышленного производства во Франции упал до уровня -0,9% м/м и -0,4% г/г (прогноз был -0,1% м/м, -0,7% г/г, предыдущие значения 0,3% м/м, 2,4% г/г).











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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