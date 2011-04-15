Рубль на новых максимумах

В пятницу российские индексы остаются под давлением. ММВБ снижается на 0,49%. РТС теряет символические 0,05%. Столь скромные потери РТС обусловлены растущим курсом рубля. В лидерах роста Мостотрест (1,9%), КАМАЗ (1,73%) и депозитарные расписки РУСАЛа (1,53%).



В аутсайдерах оказались Башнефть (-5,25%), Сургутнефтегаз (-2,78%) и Татнефть (-1,67%).



Российский индекс не находит поводов для роста. Хотя, в целом, внешний фон складывается умеренно позитивный. Во многом снижение российского бенчмарка обусловлено тем, что надежды на снятие санкций с РФ Трампом пока так и останутся надеждами. В Штатах внесен на обсуждение законопроект, законопроект, предусматривающий необходимость получение президентом одобрения конгресса для снятия санкций против России. Кроме того, не добавляет оптимизма российским инструментам и рост рубля. Тем не менее, пока ММВБ удается удерживаться в диапазоне 2150 – 2300. Сдерживающим падение фактором выступают цены на нефть.



Котировки марки Brent сегодня возвращаются к верхней границе диапазона 53,70 – 57,25. Поддержку энергоноситель получает на фоне сообщений о резком росте импорта черного золота Китаем. В январе Поднебесная увеличила импорт на 27,5% в годовом выражении. Также позитивом являются отдельные данные о том, что ОПЕК+ выполняет соглашение о сокращении добычи на 90%. Официальную статистику мы увидим уже в понедельник, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы Brent сформировала более высокий диапазон – все уже заложено в цены. Кроме того, впереди еще данные по числу работающих буровых установок в США. Сохранение тенденции к их росту будет усиливать ожидания увеличения добычи нефти в Штатах и краткосрочно может оказывать давление на актив.



Рубль обновляет максимумы. Котировки пары USD/RUB достигали отметки 58,42. При этом даже рост доллара на мировом рынке существенным образом не меняет динамику. Поддержку российская валюта получает на фоне роста цен на нефть, а также жесткой монетарной политики Банка России. Кроме того, как показала минувшая неделя, покупки Минфином валюты существенного влияния на динамику рубля не оказывают. Но все же пока поводов для более активного укрепления рубля нет. Как только нефть начнет снижение, пара USD/RUB начнет возврат в район уровня 59,00 и, далее, к 59,60.











Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.