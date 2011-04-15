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10.02.2017

Доллар обновил минимум этого года на 58.47 руб.

Российский рынок акций в пятницу балансировал в слабом плюсе, но ближе к вечеру спустился в отрицательную зону. Индекс ММВБ отступил в область очередной поддержки, на пути у «медведей» уровень в 2150 пунктов, что является своеобразным рубежом. В случае ухода под него краткосрочный торговый диапазон сместится в коридор 2125-2160 пунктов.

Нефтяное ралли в пятницу во второй половине дня сформировало поддержку для сырьевых валют. Инвесторы положительно оценили доклад МЭА относительно темпов исполнения соглашения формата ОПЕК+ о сокращении добычи энергоресурсов и их заморозке. Однако эмоции все-таки выглядят чрезмерными: ничего сверхъестественного нефтепроизводители не делают, суточная добыча сокращается от максимумов и всего лишь приближается к показателям апреля прошлого года. Пока никто не терпит никаких убытков, даже напротив. В течение сегодняшней торговой сессии баррель Brent подорожал на 1, 45% и достиг $56,47. Позитивный настрой участников рынка может привести к краткосрочному ралли на нефтяном рынке в начале следующей недели, и котировки нефти с большой вероятностью достигнут $60 за баррель.

Рубль эффективно использовал опору на нефть и дорожал в парах с иностранными валютами. В пятницу доллар обновил минимум этого года на 58,47 руб., но власти комментируют происходящее с валютами весьма отвлеченно и без конкретики. В случае если американская валюта закрепится ниже поддержки 58,50 руб., будет открыта ранее обозначавшаяся дорога в сторону 56-56,50 руб. Где-то в этой области сосредоточен масштабный спрос покупателей с последующим выносом в область 65-67,0 руб. По крайней мере, техническая картина не исключает такого варианта развития событий.

Доллар США в понедельник проторгуется в диапазоне 58,50-59,50 руб., евро останется в границах 62-63,50 руб.





Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

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