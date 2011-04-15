Фондовые индексы США ставят рекорды

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $56 за баррель на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) относительно снижения мировых запасов нефти, поскольку члены ОПЕК примерно на 90% выполняют соглашение по сокращению добычи «черного золота». Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2165 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен частично отыграть понесенные в последние дни потери.



Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.4% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+5.6%), Glencore (+2.7%), Anglo American (+4.4%), BHP Billiton (+2.4%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+1.1%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение акций производителя товаров для дома Reckitt Benckiser (-3%) и банков HSBC (-0.7%), Lloyds Banking Group (-0.8%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу прибавил 0.04% при оборотах торгов на 50% выше среднемесячных. Повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (+9.3%) и конгломерата Kering (+2.6%), а снижением акции банков BNP Paribas (-1.7%), Societe Generale (-3%). Немецкий индикатор DAX (+0.31%) вырос благодаря повышению котировок акций Volkswagen (+1.5%), Linde (+1.4%) и Bayer (+0.4%), внесших существенный вклад в его подъем.



Фондовый рынок США в пятницу вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.48%, установив новый исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции производителя тяжелой техники Caterpillar (+2.5%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.33% и достиг новой рекордной отметки на фоне повышения котировок акций Electronic Arts (+3.5%), Qualcomm (+2.1%), Biogen (+1.6%), Ebay (+1.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.36%) также обновил свой исторический максимум при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (+0.9%).



Рынок акций РФ в пятницу не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.54% в основном из-за падения котировок акций Газпрома (-1.1%) и Сбербанка (-2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.09%) вырос благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.











Начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид», Шагов Олег



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