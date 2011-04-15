Нефть вытягивает рубль на новые высоты

В пятницу рубль внушительно прибавил в весе, что произошло вопреки укреплению доллара против основных конкурентов на международном рынке форекс. Подтвердив свою зависимость от цен на нефть, которые устремились к верхней границе среднесрочного диапазона, наша валюта с легкостью обновила очередные полуторагодовые максимумы. По итогам сессии пара доллар/рубль подешевела на 1,2%, до 58,24 руб., а евро/рубль просела почти на 1,5%, обосновавшись в районе психологической отметки 62 руб.



Ралли в сырьевом сегменте, спровоцированное докладом МЭА, позволило рублю покорить новые вершины даже в условиях операций Минфина и укрепления доллара. По оценкам ведомства, ОПЕК выполняет свои договоренности о сокращении добычи на 90%. Кроме того, агентство прогнозирует рост спроса в этом году. Столь оптимистичные данные подтолкнули Brentвверх на 1,7%, в результате чего баррель добрался до уровней вблизи 57 долл./барр. А данные Baker Hughes, отразившие очередной прирост числа буровых (=8 единиц), снова были проигнорированы рынком.



Сегодня у российской валюты будет шанс продолжить восхождение, если котировки «черного золота» решатся на штурм отметки 57. ОПЕК отчитается о сокращении добычи в рамках полугодовой сделки, и велика вероятность, что картель представит воодушевляющие цифры. В этом случае Brent может накрыть новая волна покупок, и, возможно, мы увидим тестирование уровня 57. Для рубля это будет подразумевать движение в направлении уровня 58, откуда возможен отскок.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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