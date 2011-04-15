Brent может покуситься на уровень 57

Во второй половине минувшей недели настроения в сырьевом сегменте резко улучшились, и актив уверенно отыграл предыдущие потери. В пятницу Brent вплотную подошла к барьеру 57 долл./барр., прибавив более 1,5% внутри дня, хотя по итогам торговой пятидневки цена закрылась с понижением на несколько пунктов.



Драйвером покупок энергоносителя послужил отчет МЭА, по данным которой, страны ОПЕК соблюдают договоренности о сокращении добычи, которая в прошлом месяце сократилась на 1 млн барр./сутки, до 32,1 млн баррю/сутки. Так, за первый месяц действия соглашения картель уже выполнила его условия на 90%. Важным фактором поддержки для нефти послужило и заявление о том, что некоторые производители, включая Саудовскую Аравию, сократили производство сверх установленных квот. Кроме того, организация повысила прогноз мирового спроса на энергоносители в этом году на 200 тыс. барр./сутки.



Безусловно, все это благоприятно сказывается на настрое нефтетрейдеров, которые получили подтверждение добросовестной работы ОПЕК в рамках достигнутых договоренностей. В то же время, этот фактор не стоит слишком переоценивать на долгосрочную перспективу по двум причинам. Во-первых, это только первый месяц действия соглашения, и нет никаких гарантий, что поддержав цены изначально, производители не поддадутся соблазну «подтасовывания» цифр в дальнейшем. А во-вторых, не будем забывать об американских сланцевых компаниях, которые активно наращивают добычу. К слову, как показали свежие данные от Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых выросло еще на 8 штук, до 591 единицы. Причем с минимумов мая прошлого года установок увеличилось уже на 275 единиц и, вероятно, продолжит расти, пока ОПЕК+ урезают добычу.



Сегодня Brentможет попытаться протестировать отметку 57 на докладе ОПЕК, которая представит данные по сокращению производства. Велика вероятность, что отчет будет носить еще более оптимистичный характер, чем сведения от МЭА, ведь производителям важно поддерживать цены на высоком уровне. В случае попыток пробоя психологического барьера цена может покуситься на уровень 57,40.











Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ



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