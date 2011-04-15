Индекс ММВБ проведет торги понедельника в коридоре 2155-2185 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся в хорошем настроении. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прирастают в среднем на 0,3%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ММК» и «Газпрома». Под давлением держатся бумаги «ЛСР» и «Газпром нефти».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился преимущественно положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с повышением. Цены на нефть утром в понедельник держатся в символическом минусе. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,65 (-0,1%). Пятничная статистика от Baker Hughes показала, что число буровых вышек в США выросло на 12 штук за прошедшую неделю. Ранее эти отчеты оставались вне поля зрения инвесторов, но в начале недели они вполне могут оказать влияние на сырьевые котировки.



Евро/доллар в начале новой недели ограниченно отступает. Основные утренние торги идут вокруг 1,0630. EUR/USD проседала семь торговых сессий кряду и, вполне возможно, фаза продаж подошла к концу. Дальше многое будет зависеть от симпатий рынка к доллару и тональности комментариев президента Дональда Трампа.



Российский рубль остается в сильной позиции в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,11 руб. (-0,1%). Рубль укрепляется, обновляя многомесячные максимумы, хотя эмоциональное ралли в нефти ограниченно, а действия Минфина и ЦБ генерируют больше вопросов, чем ответов. Пара доллар/рубль проведет сессию понедельника в диапазоне 58,0-59,45.



Индекс ММВБ останется в начале очередной февральской недели в рамках отметок 2155-2185 пунктов.



Сегодня в обед выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, который будет содержать данные о добыче картеля в январе. Инвесторы ждут публикации, чтобы оценить результаты исполнения соглашения по сокращению добычи нефти картелем. По предварительным данным, в январе ОПЕК удалось снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, однако в рамках соглашения снижение должно произойти на 1,2 млн баррелей.



Настроение спекулянтов позитивное, котировки Brent и WTI держатся на высоких уровнях. Если по итогам публикации данные совпадут с ожиданиями или превзойдут их, то есть вероятность, что котировки обновят локальные максимумы. Североморская нефть может подняться в цене выше $57 за баррель. Мы предполагаем, что картель выполнит условия соглашения и продемонстрирует снижение добычи по итогам января.



В понедельник, 13 февраля, заседание совета директоров проведут «ДИКСИ» и «Галс-Девелопмент». Экономические прогнозы опубликует ЕС.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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