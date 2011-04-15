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13.02.2017

Доллар в фаворитах, евро под давлением

На мировых валютных рынках мы вновь наблюдаем укрепление доллара. Поводом стало выступление Дональда Трампа с инициативой снижения налогов, а также заявления представителей ФРС США Чарльза Эванса и Джеймса Булларда, что в 2017 году стоит ожидать 1-2 повышения ставки.

В то же время евро находится под давлением. У инвесторов растёт обеспокоенность относительно перспектив Евросоюза. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй при поддержке консервативной партии удалось продвинуть в парламенте сценарий быстрого Brexit. Одновременно с этим фаворитом президентской гонки во Франции на текущий момент является Марин Ле Пен, выступающая за выход из Евросоюза. Показательно, что спрэд между государственными облигациями Франции и Германии расширился до 4-летнего максимума, до 74 б.п. На текущий момент доходность 10-летних французских облигаций поднялась выше 1,1%.

Центробежные силы в Европе растут. Учитывая то, что этот год в Европе выборный, это тревожит участников рынка. Напомним, в марте выборы пройдут в Нидерландах, в апреле – во Франции. Фаворитами на них являются соответственно лидеры партий Свободы Гирт Вилдерс и Национального фронта Марин Ле Пен. Оба кандидата не являются сторонниками евроинтеграции. В Германии выборы пройдут в сентябре, по их итогам Ангела Меркель может потерять контроль в парламенте (впереди на данный момент Зигмунд Габриэль и его Социал-демократическая партия). Кроме того, вероятно проведение перевыборов парламента в Италии.

В 2016 году в фокусе внимания инвесторов была денежно-кредитная политика ЕЦБ, а в 2017 году под прицелом будет находиться вопрос целостности Евросоюза. Неудивительно, что реакция рынков на выступление Марио Драги, поддержавшего курс евро, была кратковременной. В ближайшие годы ЕЦБ будет вынуждено сокращать программу выкупа активов, так как это разгоняет инфляцию.





Роман Ткачук, старший аналитик Альпари

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