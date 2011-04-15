Укрепление рубля поддержит телекоммуникационные компании

На фондовом рынке спокойная торговля, что вызвано отсутствием важных новостей и нейтральным внешним фоном. Предварительные данные о замедлении темпов роста японской экономики до 1% не вызвали паники, хотя, на мой взгляд, это тревожный сигнал. Завтра в фокусе данные по инфляции и показателям денежного рынка Китая. Это может дать заметный негативный толчок рынкам, если вдруг инфляция вырастет существенно выше ожиданий. Однако растущая инфляция подхлестывает потребительский спрос, так что кредитный пузырь в этой стране лопнет, по всей видимости, еще не скоро. Рост продаж автомобилей замедлился, но скорее всего, это связано с сезонными изменениями. Полагаю, что все же, азиатские рынки будут чаще тревожить международных инвесторов в связи с опасениями проблем в денежно-кредитной сфере и обесценения юаня.



В России проблемы китайских и европейских банков никого не волнуют. Сегодня рубль укрепился к доллару до 58. Это позитивно для импортеров, особенно, телекоммуникационных компаний, ранее привлекавших кредиты в юанях. Однако, бумаги МТС и Мегафона пока не в лидерах роста. Явные фавориты пока - бумаги ММК. 16 февраля компания отчитается за 2016 год. Шансы на обновление максимума на этом событии, на мой взгляд, невелики, но все же, сохраняются. До конца дня невыразительная динамика продлится. Индекс ММВБ сегодня, по моему мнению, завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5%. Ориентируюсь на уровень 2170 п. А пара USDRUB, возможно, будет закрепляться в диапазоне 58-58,50. В снижение курса участники рынка, похоже, не верят. Хотя ОПЕК и намекнул на то, что будет добиваться активного сокращения экспорта странами, не входящими в картель, на мой взгляд, Россия вряд ли пойдет на дальнейшие уступки. Резкое укрепление рубля сейчас не выгодно бюджету.











Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"



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