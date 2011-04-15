Российский рынок пытается вернуться к росту

Российский фондовый рынок начал новую торговую неделю с умеренного роста, отыгрывая благоприятный внешний фон. Кроме того, рисковые активы в целом получают поддержку на фоне позитивной встречи Трампа и японского премьера Ябэ, которая состоялась на минувших выходных. Коррекция Brent от максимумов, между тем, несколько ограничивает восходящий потенциал индексов. На этом фоне к 14.45 мск. ММВБ, который пытался закрепиться на положтельной территории, опустился ниже уровней открытия, до 2160. РТС растет на 0,76%, до 1173. Рубль продолжает ставить рекорды, дорожая в среднем на 0,35% к доллару и евро.



В ликвидных бумагах не отмечается единой динамики. Лучше рынка выглядят бумаги «Северстали» и ММК, прибавляющие 1,73% и 1,89% соответственно. В нефтегазовом секторе преобладают покупки. «Роснефть» повышается на 0,24%. Сообщается, что компания рассматривает возможность продать Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Саратовский НПЗ, а также Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Впрочем, пока сама «Роснефть» эти разговоры не подтверждает.



Московский арбитражный суд отклонил апелляцию «Северстали» относительно взыскания дополнительных 696 млн руб. налогов и 286 млн руб. штрафов. Претензии связаны с вопросом дивидендных выплат кипрским компаниям за 2011 год, по результатам которых было зафиксировано перечисление денежных средств BVI. Эти известия не оказали воздействия на динамику котировок, которые держатся уверенном «плюсе».



Инвесторы позитивно оценили итоги визита Ябэ в Вашингтон, где обошлось без колких замечаний Трампа на тему курсов валют. Впереди у рынков еще немало событий, которые могут повлиять на ход торгов. Сегодня котировки Brent корректируются вниз после бурного роста в конце прошлой недели, но если в рамках своего доклада ОПЕК обнародует благоприятные цифры по сокращению добычи, актив может возобновить восхождение и придать сил российским индексам.









Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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