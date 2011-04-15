Падение котировок нефти не преграда для рубля

В понедельник российские индексы не демонстрируют единства в динамике. ММВБ снижается на 0,42%. РТС растет на 0,38% под влиянием валютного фактора – рубль обновил максимум с 19 июля 2015 года. В лидерах роста СОЛЛЕРС (4,95%), Мостотрест (4,04%) и группа ЛСР (2,22%).



В аутсайдерах оказались депозитарные расписки РУСАЛа (-2,46%), Сургутнефтегаз (-1,87%) и Татнефть (-1,81%).



Давление на российский бенчмарк снова оказывают цены на нефть, возобновившие падение. Кроме того, рынок все еще не готов рисковать, поскольку политика Трампа все еще выглядит крайне неопределенной. Стоит принять во внимание и опасения повышения ставки ФРС США (намеки на возможные сроки этого действа мы можем получить во вторник-среду, когда состоятся выступления Джанет Йеллен), что также может негативно сказаться на рискованных активах. Пока ММВБ удается удерживаться чуть выше уровня 2150, где находится ключевой уровень поддержки. Его пробой может открыть путь вниз с ближайшей целью на уровне 2090.



Котировки марки Brent сегодня возобновили снижение, но все еще остаются в пределах диапазона 53,70 – 57,25. Стоимость барреля находится на отметке 55,85 доллара. И все это, несмотря на то, что согласно официальным данным ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей. Более того, картель повысил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 35 тыс. баррелей в сутки. Но, как и предполагалось, сокращение добычи уже было заложено в цены, что и привело к коррекции.



А вот рубль, несмотря на падение цен на нефть чувствует себя весьма уверенно. Котировки пары USD/RUB обновили минимум, снизившись к отметке 57,81. Рынок сохраняет оптимизм под влиянием carry trade, так как ранее, глава Банка России дала понять, что они не будут резко снижать ставку. Кроме того, в России близится старт налогового периода и часть компаний-экспортеров уже начинают менять валютную выручку на рубли, что повышает спрос на рублевую ликвидность. Тем не менее, нефть играет весомую роль в динамике рубля и, если котировки продолжат снижение, пара USD/RUB снова вернется выше отметки 58,00.













Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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