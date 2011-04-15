Доллар США будет сдержан поддержкой на 57.75 руб.

Торги понедельника оказались достаточно энергичными для российского рынка акций. Основной тон задали валютные настроения. Корпоративных событий было минимум, а сами по себе отечественные акции больше не выглядят слишком дешевыми. Затяжное ралли, похоже, постепенно выдыхается, что закономерно. Индекс ММВБ падает с 30 января, то есть ровно две недели. Текущий актуальный диапазон для рублевого индикатора составляет 2135-2195 пунктов. И если инвесторы не найдут вокруг себя сильных драйверов, то рынок будет сползать все ниже и ниже.



Рубль держат на плаву деньги хедж-фондов и институциональных инвесторов внутри стратегии carry trade, раз ЦБ дал сигнал к сохранению уровня ключевой ставки без быстрых изменений. Чем стабильнее и понятнее политика регулятора, тем спокойнее владельцам «горячих» денег, которые дают сейчас доходность выше российской инфляции.



Доллар США, вероятнее всего, сейчас будет сдержан поддержкой на 57,75 руб., далее сильная поддержка расположена на 57,50 руб. Быстро рубль крепнуть не сможет, так как кроме ажиотажа carry trade иных опор у него нет. Об этом сигнализирует и отсутствие корреляции с нефтяными ценами. Или инвесторы слишком увлеклись игрой и не видят опасности, или они владеют инсайдом. Торги вторника для доллара США пройдут в диапазоне 57,50-58,50 руб., для евровалюты – 61,20-63,00 руб.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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