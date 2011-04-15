Нефть снова падает

Нефть начала падать в цене. Даже позитивные новости о том, что саудиты сократили объемы добычи больше, чем обещали, не смогли удержать Brent на прежних уровнях. Актив ушел ниже 56,00 дол./барр. и коснулся отметки 55,65. И хотя соглашение, достигнутое странами ОПЕК+, выполняется на 90%, есть и обратная сторона медали.



Да, предложение падает. Но вместе с тем падает и спрос. Одна из наиболее быстро растущих экономик мира упала максимальными за 13 лет темпами. Индия сократила спрос на дизель на 7,8% в январе. А дизель в этой стране отвечает за 40% потребления топлива.



Падение спроса связано с недавними нововведениями в отношении банкнот крупного номинала. Это, по ожиданиям, должно замедлить темпы роста экономики. Публикуемые во вторник и среду данные Минэнерго по объемам коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах могут только ускорить распродажи нефти. Если отчеты подтвердят прирост показателя, Brent может добраться до отметки 55,00 долл./барр.











Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club



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