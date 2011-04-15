Рубль останется вблизи отметки 58

В понедельник рубль продолжил ставить рекорды. Валюта открылась гэпом вверх и попыталась продавить доллар под отметку 58, отметившись на максимуме 57,81. Впрочем, во второй половине дня пара отскочила и вернулась на исходные позиции, обосновавшись над психологическим уровнем 58 руб. Евро/рубль, которая добралась до минимума на 61,41 руб., по итогам сессии потеряла порядка 0,4%.



Наша валюта решилась на новые подвиги, но не смогла отстоять завоеванные позиции на фоне коррекции котировок нефти. Вопреки оптимистичному отчету ОПЕК, согласно которому, картель выполняет договоренности на 92%, актив заметно подешевел, растеряв набранные в пятницу очки. Настроения в сырьевом сегменте подпортило недовольство стран ОПЕК тем, как другие производители выполняют условия сделки. Напомним, что по данным МЭА, страны вне ОПЕК в общей сложности снизили добычу лишь на 269 тыс. барр./сутки вместо согласованных 600 тыс. барр./сутки. Кроме того, против рубля сыграли возобновившиеся вечером покупки доллара на форекс. Но в целом валюта остается сильной, несмотря на операции Минфина.



В ближайшие дни рубль будет ориентироваться не только на нефть, где, к слову, продажи могут активизироваться, если американская статистика снова разочарует внушительным ростом запасов углеводородов. Потенциальным фактором давления на российскую валюту может стать повсеместное укрепление позиций доллара, если Дж. Йеллен подтвердит курс ФРС на дальнейшее ужесточение политики. Также в пользу негативного сценария для рубля может сыграть потенциально сильная статистика из США. Таким образом, даже в случае краткосрочных попыток возвращения под уровень 58 руб., пара доллар/рубль вряд ли сможет закрепиться на новых минимумах.









Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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