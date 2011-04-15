Рубль отступит от максимумов года

По нашим прогнозам, рынок откроется нейтрально по индексу ММВБ на фоне снижения азиатских фондовых индексов. Рубль имеет шансы ослабнуть на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США. Так спекулянты могут заранее отыграть прогнозные данные от API через спекулятивные продажи и в среду зафиксировать прибыль по факту на данных от Минэнерго. Также инвесторы ожидают выступления главы ФРС США в конгрессе, которое будет посвящено экономике и ожиданиям регулятора по процентной ставке. Рыночное сообщество будет искать в словах Джанет Йеллен четкий сигнал по увеличению верхнего уровня процентной ставки в текущем году. На этом фоне американские векселя, ноты и гособлигации могут подрасти в доходности, если трейдеры не услышат четкого сигнала от главы американского ЦБ.











Главный аналитик банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов



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