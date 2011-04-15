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14.02.2017

Рубль отступит от максимумов года

По нашим прогнозам, рынок откроется нейтрально по индексу ММВБ на фоне снижения азиатских фондовых индексов. Рубль имеет шансы ослабнуть на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США. Так спекулянты могут заранее отыграть прогнозные данные от API через спекулятивные продажи и в среду зафиксировать прибыль по факту на данных от Минэнерго. Также инвесторы ожидают выступления главы ФРС США в конгрессе, которое будет посвящено экономике и ожиданиям регулятора по процентной ставке. Рыночное сообщество будет искать в словах Джанет Йеллен четкий сигнал по увеличению верхнего уровня процентной ставки в текущем году. На этом фоне американские векселя, ноты и гособлигации могут подрасти в доходности, если трейдеры не услышат четкого сигнала от главы американского ЦБ.





Главный аналитик банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов

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